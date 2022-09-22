Лавров в ООН назвав Україну тоталітарною державою нацистського спрямування (відео)

Глава МЗС РФ вважає, що в Україні утискують людей, які говорять російською мовою, і знищують надруковані російською мовою книги.

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Головний дипломат Росії Сергій Лавров назвав Україну "тоталітарною державою нацистського штибу". Таку заяву глава Міністерства закордонних справ РФ зробив у четвер, 22 вересня, виступаючи на засіданні Ради Безпеки Організації об'єднаних націй.

Лавров сказав, що чинна українська влада, яку він називає "київським режимом", нібито обмежує російську мову і обмежує права українців, які розмовляють російською мовою. Також головний російський дипломат заявив, що в Україні знищують книги, видані російською мовою.

За словами глави МЗС РФ, ситуація в Україні зараз нагадує ситуацію в Німеччині під час приходу до влади нацистів на чолі з Адольфом Гітлером.

Лавров також вважає, що знак рівності між сучасною Україною та нацистською Німеччиною потрібно поставити ще й тому, що з 2014 року багато українців служать у націоналістичних батальйонах. Але які саме тактичні підрозділи військ в Україні він мав на увазі під цим терміном, політик не уточнив.

Також Лавров у залі засідань ООН назвав Революцію Гідності "переворотом" та заявив, що через повалення у 2014 році в Україні уряду Віктора Януковича зараз "вбивають мешканців Донбасу".

Цього року 77 сесія Генасамблеї ООН стартувала в Нью-Йорку (США) 20 вересня. Вона вперше за кілька років проходить в офлайн-режимі. У попередні роки представники країн-учасниць змушені були проводити сесії онлайн через пандемії COVID-19. Закінчиться 77 сесія Генасамблеї 26 вересня.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Лавров прилетів спецбортом до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН. Американські візи російський міністр закордонних справ та члени його делегації отримали в останню хвилину. Як уточнюється, у США голова зовнішньополітичного відомства РФ запланує близько 20 зустрічей.

А дещо раніше Сергій Лавров пообіцяв "захистити права російськомовних" у Молдові. Глава МЗС РФ нагадав, що у Молдові вже є регіони, які "претендують на особливий статус".