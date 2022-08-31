Слідом за Україною: Лавров пообіцяв "захистити права російськомовних" у Молдові (відео)

Глава МЗС РФ нагадав, що у Молдові вже є регіони, які "претендують на особливий статус".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль "захищатиме інтереси російськомовного населення" у Молдові. Про це він сказав, виступаючи на російському марафоні для дітей "Знання" у середу, 31 серпня.

"Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного, російського населення у Модові не постраждали жодним чином", — сказав глава МЗС Росії.

Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке "також претендує на особливий статус". У контексті цього російський міністр висловив сподівання, що влада Молдови "вчинить правильно і кине грати в геополітичні ігри, що нав'язуються Заходом".

Також Лавров заявив, що Захід згодом "переживе період мракобісся" і захоче вступити до "спільноти нормальних держав", у складі якої, на думку глави МЗС РФ, вже перебуває Росія.

"Партнери перебісяться… Прибалтика, Польща, Чехія — напевно, якесь усвідомлення прийде на якомусь етапі. Ми зараз маємо сконцентруватися на тому, щоб убезпечити", — сказав міністр закордонних справ Росії.

Крім цього Лавров запевнив, що "жорстко відповідатиме" Європі на тиск, який вона чинить на державу-агресора в умовах повномасштабного вторгнення в Україну.

У травні ЗМІ повідомляли, що, за даними української розвідки, Кремль уже ухвалив рішення про напад на Молдову. У Києві тоді вважали, що Москва може висадити повітряний десант у районі Придністров'я з боку тимчасово окупованого Криму.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що Збройні Сили України допоможуть Молдові позбутися російських військ на своїй території.

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