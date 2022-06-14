"Інакше Третя світова": у Держдумі РФ погрожували відкликати визнання незалежності трьох країн

Росіяни не приховують, що головна мета відкликання Держдумою визнання незалежності Литви, Латвії, Естонії та України — спровокувати нову Карибську кризу та змусити НАТО повернутися до кордонів 1997 року.

Після Литви Державна дума Росії може відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та України, заявив в інтерв'ю "Sputnik Латвія" депутат від Єдиної Росії Євген Федоров. Він є автором законопроєкту "Про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

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"Це ми тільки почали з Литви. І зрозуміло чому — Литва небезпечніша для Російської Федерації у плані ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю та у протистоянні з НАТО та США. Тому зараз важливіше Литва, але це не означає, що на ній ми зупинимося", — сказав Федоров.

Він вважає, що закон 1990 року "Про порядок розв'язання питань, пов'язаних із виходом союзної республіки з СРСР" дозволяє розв'язати "конкретну територіальну проблему" з Литвою, адже в документі прописано особливий порядок виходу зі складу Союзу Вільнюса, Клайпеди та Ігналінської АЕС.

Єдинорос не приховує, що головна мета його ініціативи — завдати шкоди НАТО, тому що Литва є для Альянсу "воротами" у Прибалтиці".

"Після того, як відпрацюють механізм, відпрацьовуватимемо його і на інших територіях НАТО, І не тільки НАТО, — пообіцяв він. — Ось, Україна, наприклад, також незаконно виходила з СРСР".

Як вибирають, кому погрожувати

Пояснюючи вибір країн, незалежність яких може заперечити Росія, Євген Федоров назвав головний чинник — загроза для РФ, решті боятися нічого. Тому наступним кроком Держдуми стане запуск процедури щодо скасування постанови Держради СРСР щодо Латвії та Естонії.

"Нам потрібно як мінімум видавити НАТО за межі колишнього Радянського Союзу", — сказав депутат.

Він відкрито заявляє про те, що Росія має на меті повторити сценарій Карибської кризи, яка у 1962 році мало не призвела до ядерної війни, і перевірити НАТО на міцність. Федоров упевнений, що Альянс злякається і повернеться до кордонів 1997 року, виключивши країни Балтії, оскільки їхні території після рішення Держдуми стануть спірними. Тим самим РФ надасть НАТО легітимний привід позбавитися держав з-поміж колишніх союзних республік, інакше "почнеться третя світова" війна.

Як відреагували в Литві

Після реєстрації в Держдумі законопроєкту Федорова про його ініціативу висловився глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він заявив, що війну, схожу до тієї, яку почала Росія, могла розв'язати лише держава, керована звірами. Тому не дивно, що й у політиці росіяни поводяться "не за людськими нормами".

Депутат литовського парламенту Матас Малдейкіс висміяв ініціативу Євгена Федорова і подразнив росіян заявою про те, що Смоленськ є литовським містом. За його словами, якщо Росія відкличе своє визнання незалежності Литви у 1991 році, Литва відкличе Полянівський договір 1634 року, зажадавши, щоб Путін підкорився владі Владислава IV і повернув усі окуповані території Великому князівству.