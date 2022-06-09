У Литві відреагували на пропозицію Держдуми РФ "скасувати" її незалежність (фото)

За словами глави МЗС Ґабріелюса Ландсберґіса, лише "кероване звірами" могло розпочати війну, яку розв'язала Росія.

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Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс відреагував на пропозицію, яку внесли до Держдуми РФ, скасувати ухвалу Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Глава МЗС не здивований, що російські політики поводяться "не за людськими нормами", повідомляє литовська національна телекомпанія LRT.

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"Лише держава, керована звірами, могла розпочати війну, подібну до тієї, яку почала Росія. Не дивуюся, що і в політиці поводяться не за людськими нормами", — коментує Ландсбер г іс.

За його словами, на подібні дії Литва має реагувати відповідним чином та готуватися разом зі своїми партнерами до захисту суверенітету країни.

Що запропонували у Держдумі?

Депутат Державної Думи Євген Федоров 8 червня вніс пропозицію щодо скасування визнання незалежності Литви. Законопроєкт про відміну відповідної постанови Держради СРСР від 6 вересня 1991 року був запропонований на розгляд до нижньої палати парламенту РФ.

[ + – ] Законопроєкт № 139560-8 Держдуми РФ

[ + – ] Текст пояснювальної записки до законопроєкту

У пояснювальній записці до документа йдеться, що постанова Держради була незаконною, оскільки була прийнята неконституційним органом та з порушенням вимог низки статей Конституції. Сам Федоров стверджує, що закон про порядок виходу республік зі складу СРСР було порушено, тому що в Литовській республіці не було проведено референдум, на якому розглядалося б питання про незалежність. Крім того, на думку Федорова, в республіці не було встановлено перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань.

Раніше повідомлялося, що в Україну з Литви прибула партія різної військової бронетехніки, анонсованої 25 травня. Як повідомив Міністр оборони країни Арвідас Анушаускас, прибули 10 військових вантажівок та 10 броньовиків для операцій з розмінування територій.

Громадяни Литви за три дні зуміли зібрати 5 млн. доларів для покупки Україні передового військового безпілотника Bayraktar. Ініціював збір грошей литовський журналіст Андрюс Тапінас, який сам пожертвував на купівлю зброї для України 62 тисячі євро.