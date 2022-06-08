RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

В Україну прибула партія військової допомоги з Литви: десятки броньовиків та вантажівок

674
військова допомога литви
Фото для ілюстрації

За словами міністра оборони Анушаускаса, за вантажівками прибудуть і БТРи M113.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що до України прибула партія різної техніки, анонсованої 25 травня. Про це він написав у Твіттері.

В Україну прибули 10 військових вантажівок та 10 броньовиків для операцій з розмінування територій. Також на підході до України 20 БТР М113. Анонсував допомогу Анушаускас 25 травня після засідання "Рамштайн" з десятками міністрів оборони країн світу.

Крім цього, міністр оборони повідомив, що литовці обрали назву безпілотника, на якому зібрали гроші жителі країни. Його назвуть "Vanagas" — Яструб.

Нагадаємо, Швейцарія заблокувала постачання БТР Piranha III з Данії в Україну, оскільки це порушує їхню політику нейтралітету.

Раніше повідомляли, що Данія передасть Україні модернізовані БТРи M113, які мають допомогти ЗСУ у боях на сході та півдні країни.