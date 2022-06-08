В Украину прибыла партия военной помощи из Литвы: десятки броневиков и грузовиков

По словам министра обороны Анушаускаса, следом за грузовиками прибудут и БТРы M113.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в Украину прибыла партия различной техники, анонсированной 25 мая. Об этом он написал в Твиттере.

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В Украину прибыли 10 военных грузовиков и 10 броневиков для операций по разминированию территорий. Также на подходе в Украину 20 БТР М113. Анонсировал помощь Анушаускас 25 мая после заседания "Рамштайн" с десятками министров обороны стран мира.

Кроме этого министр обороны сообщил, что литовцы выбрали название беспилотнику, на которой собрали деньги жители страны. Он будет назван "Vanagas" — Ястреб.

Напомним, Швейцария заблокировала поставку БТР Piranha III из Дании в Украину так как это нарушает их политику нейтралитета.

Ранее сообщалось, что Дания передаст Украине модернизированные БТРы M113, которые должны помочь ВСУ в боях на востоке и юге страны.