Швейцария заблокировала поставку БТР Piranha III из Дании в Украину

Дания планировала передать украинской армии 20 швейцарских БТРов, однако Госсекретариат отклонил запрос из-за политики нейтралитета.

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Правительство Швейцарии наложило вето на запрос Дании на отправку швейцарских БТРов Pirahna III. Об этом сообщает Reuters.

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Нейтралитет Швейцарии требует, чтобы зарубежные страны, покупающие их вооружение, получали разрешение на его реэкспорт. Дания планировала передать Украине 20 БТР Piranha III. Госсекретариат по экономическим вопросам отклонил запрос Дании на реэкспорт БТР Piranha III ссылаясь на политику нейтралитета.

Политика нейтралитета заключается в отказе от поставок оружия и товаров двойного назначения в зоны конфликта. Ранее Швейцария уже запретила поставку боеприпасам к зенитным самоходным установкам, которые поставит Германия Украине.

Piranha III — производится швейцарской компанией Mowag.

Вместе с тем политики из центристских партий утверждают, что оружие будет использоваться для защиты от страны от вторжения. Из-за этого нейтралитет нужно пересмотреть. Правые и левые политики считают, что реэкспорт оружия подорвет нейтралитет Швейцарии.

Швейцария уже отказалась от прежней практики и приняла санкции Европейского Союза, введенные против РФ за вторжение в Украину.

Напомним, Дания передаст Украине модернизированные БТРы M113, которые должны помочь ВСУ в боях на востоке и юге страны.

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине броневики и БТРы в рамках пакета помощи.