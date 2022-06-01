Швейцарія заблокувала постачання БТР Piranha III з Данії в Україну

Данія планувала передати українській армії 20 швейцарських БТРів, проте Держсекретаріат відхилив запит через політику нейтралітету.

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Уряд Швейцарії наклав вето на запит Данії на відправлення швейцарських БТР Pirahna III. Про це повідомляє Reuters.

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Нейтралітет Швейцарії вимагає, щоб закордонні країни, які купують їхнє озброєння, отримували дозвіл на його реекспорт. Данія планувала передати Україні 20 БТР Piranha III. Держсекретаріат з економічних питань відхилив запит Данії на реекспорт БТР Piranha III, посилаючись на політику нейтралітету.

Політика нейтралітету полягає у відмові від постачання зброї та товарів подвійного призначення в зони конфлікту. Раніше Швейцарія уже заборонила постачання боєприпасів до зенітних самохідних установок, які поставить Німеччина Україні.

Piranha III — виробляється швейцарською компанією Mowag.

Водночас, політики з центристських партій стверджують, що зброя використовуватиметься для захисту від країни від вторгнення. Через це нейтралітет потрібно переглянути. Праві та ліві політики вважають, що реекспорт зброї підірве нейтралітет Швейцарії.

Швейцарія вже відмовилася від колишньої практики та прийняла санкції Європейського Союзу, введені проти РФ за вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Данія передасть Україні модернізовані БТРи M113, які мають допомогти ЗСУ у боях на сході та півдні країни.

Раніше повідомлялося, що Канада передасть Україні броньовики та БТРи у межах пакету допомоги.