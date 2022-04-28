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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Данія передасть Україні модернізовані БТРи M113

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передача бтр України
M113

В Академії оборони Данії вважають, що БТРи чудово підійдуть для бойових дій на сході та півдні України.

Королівство Данія планує передати ЗСУ модернізовані БТР М113 у межах пакету військової допомоги на 90 млн доларів. Про це повідомляє Danmarks Radio.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про військову допомогу 21 квітня. Журналістам стало відомо, що до нього входять американські М113 та мінометні снаряди. І зараз ще невідомо, чи вже відправили техніку в Україну.

Данська модернізація БТРів торкнулася двигуна, інтер'єру та бронювання. Майор та військовий дослідник Крістіан Ліндхардт з Академії оборони вважає, що М113 підійдуть для бойових дій на півдні та сході України.

"Це рухливий бій, де необхідно захистити особовий склад, який транспортуватимуть з пункту А до пункту Б через райони, що знаходяться під обстрілом. Водночас у нього є певне озброєння, тому що на БТР можна встановити великокаліберний кулемет", — заявив Крістіан Ліндхардт.

Данська армія має різні машини на базі М113:

  • командно-штабна машина
  • контрбатарейна РЛС
  • самохідний міномет
  • інженерна машина
  • ремонтна машина
  • санітарна машина
  • пожежна машина
  • БМП з 25-мм гарматою

Нагадаємо, в американському пакеті військової допомоги Україна отримає 200 БТР М113.

Фокус детально описував, яку зброю передадуть Україні Нідерланди. У списку артилерія, БТРи та радари.