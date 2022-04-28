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Военный Фокус Российско-украинская война

Дания передаст Украине модернизированные БТРы M113

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передача бтр украине
M113

В Академии обороны Дании считают, что БТРы отлично подойдут для боевых действий на востоке и юге Украины.

Королевство Дания планирует передать ВСУ модернизированные БТР М113 в рамках пакета военной помощи на 90 млн долларов. Об этом сообщает Danmarks Radio.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о военной помощи 21 апреля. Журналистам стало известно, что в него входят американские М113 и минометные снаряды. И на данный момент еще неизвестно, отправилась ли техника уже в Украину.

Датская модернизация БТРов затронула двигатель, интерьер и бронирование. Майор и военный исследователь Кристиан Линдхардт из Академии обороны считает, что М113 подойдут для боевых действий на юге и востоке Украины.

"Это подвижный бой, где необходимо защитить личный состав, который будет транспортироваться из пункта А в пункт Б через районы, находящиеся под обстрелом. В то же время у него есть определенное вооружение, так как на БТР можно установить крупнокалиберный пулемет", — заявил Кристиан Линдхардт.

Датская армия имеет различные машины на базе М113:

  • командно-штабная машина
  • контрбатарейная РЛС
  • самоходный миномет
  • инженерная машина
  • ремонтная машина
  • санитарная машина
  • пожарная машина
  • БМП с 25-мм пушкой

Напомним, в американском пакете военной помощи Украина получит 200 БТР М113.

Фокус детально описывал, какое оружие передадут Украине Нидерланды. В списке артиллерия, БТРы и радары.