У Держдумі РФ хочуть скасувати визнання незалежності Литви

Депутат з Єдиної Росії Євген Федоров вважає, що визнання незалежності Литовської республіки з боку Росії сталося з порушенням закону СРСР. Тому його варто скасувати.

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До Державної думи РФ внесено законопроєкт про скасування визнання Росією незалежності Литви. Відповідна інформація з'явилася на сайті російського парламенту в середу, 8 червня.

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Автором законопроєкту "Про скасування постанови Державної ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки" виступив депутат із провладної партії "Єдина Росія" Євген Федоров. Парламентарій у пояснювальній записці повідомив, що Державна рада СРСР не була уповноважена ухвалювати рішення про визнання Литви незалежною державою у вересні 1991 року.

Федоров також зазначив, що згідно з російською Конституцією, РФ є "правонаступником Союзу РСР на своїй території", тому відповідна ухвала підлягає скасуванню.

Нагадаємо, за місяць до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс допустив можливість війни в Європі через агресивні дії РФ. А 24 лютого президент Литви Гітанас Науседа ввів у країні режим надзвичайного стану.

Протягом повномасштабної війни РФ проти України Вільнюс активно підтримує Київ, зокрема передаючи йому військову техніку. Наприклад, учора міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що в Україну прибула партія броньовиків і вантажівок. Також литовський уряд повідомляв про намір передати Збройним силам України переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Також ми писали про те, як у травні сейм Литви проголосував за резолюцію про визнання Росії державою-терористом.