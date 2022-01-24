"Ми вважаємо, що війна можлива" — глава МЗС Литви про агресію РФ

На думку Ґабріелюса Ландсберґіса, військового втручання Кремля в Україну вдалося б уникнути, якщо б Захід оголосив непідйомні для Росії санкції.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що не відкидає можливості війни в Європі через агресивну політику Російської Федерації. Як пише Delfi, про це глава МЗС заявив перед засіданням міністрів закордонних справ у Брюсселі, спілкуючись із журналістами про можливу загрозу війни.

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"Так, ми вважаємо, що війна можлива. Моя позиція — перетин кордону вже рівносильний перетину червоної лінії. По суті, червону межу переступають і коли намагаються незаконно втручатися в політичні справи країни", — озвучив Ландсберґіс.

Також глава МЗС Литви заявив: якщо Захід оголосить непідйомні для Росії санкції, це зупинить країну-агресора.

"Ми повинні твердо стояти на своїй позиції і говорячи про те, що санкції повинні бути непідйомними для режиму. Ми повинні зробити так, щоб вони були такими і насправді. Тільки це допоможе зупинити Росію".

За словами Ґабріелюса Ландсберґіса, необхідно продовжувати підтримувати Україну:

"Ми повинні вирішити, чи хочемо ми уникнути війни. Якщо ні, тоді треба вживати інших заходів — ми маємо надсилати Україні амуніцію та іншу допомогу, щоб вона могла захищатися сама. Саме так і роблять країни Балтії".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден цього тижня може ухвалити рішення про перекидання кількох тисяч військових у країнах Балтії та Східної Європи, що входять до складу НАТО, на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Раніше США поставили Україні тонни озброєння через загрозу вторгнення держави-агресора.