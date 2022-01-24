"Мы считаем, что война возможна" - глава МИД Литвы об агрессии РФ

По мнению Габриэлюса Ландсбергиса, военного вмешательства Кремля в Украину удалось бы избежать, если Запад объявил бы неподъемные для России санкции.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не исключает возможность войны в Европе из-за агрессивной политики Российской Федерации. Как пишет Delfi, об этом глава МИД заявил перед заседанием министров иностранных дел в Брюсселе, общаясь с журналистами о возможной угрозе войны.

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"Да, мы считаем, что война возможна. Моя позиция — пересечение границы уже равносильно пересечению красной линии. По сути, красную черту переступают и когда пытаются незаконно вмешиваться в политические дела страны", – озвучил Ландсбергис.

Также глава МИД Литвы заявил: если Запад объявит неподъемные для России санкции — это остановит страну-агрессора:

"Мы должны твердо стоять на своей позиции и говоря о том, что санкции должны быть неподъемными для режима. Мы должны сделать так, чтобы они такими были и на деле. Только это поможет остановить Россию".

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, необходимо продолжать поддерживать Украину:

"Мы должны решить, хотим ли мы избежать войны. Если нет, тогда надо принимать другие меры – мы должны посылать Украине амуницию и другую помощь, чтобы она могла защищаться сама. Именно так и поступают страны Балтии".

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден на этой неделе может принять решение о переброске нескольких тысяч военных в странах Балтии и Восточной Европы, входящих в состав НАТО, на фоне роста опасений по поводу возможного вторжения РФ в Украину. Ранее США поставили Украине тонны вооружения в связи с угрозой вторжения государства-агрессора.