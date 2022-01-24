США могут разместить тысячи военных в Восточной Европе и странах Балтии, — NYT

Такую возможность президент Байден рассматривает на фоне роста опасений по поводу возможного вторжения России в Украину.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на этой неделе может принять решение о переброске нескольких тысяч военных в странах Балтии и Восточной Европы, входящих в состав НАТО, на фоне роста опасений по поводу возможного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на представителей администрации американского лидера.

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По данным собеседников журналистов, речь может идти также о размещении военных кораблей и самолетов в этих регионах. В субботу, 22 января, высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски войск поближе к границе России. В частности, варианты предполагают размещение от 1 до 5 тысяч военнослужащих в Восточную Европу с возможностью увеличения этого числа в десять раз в случае эскалации.

На условиях анонимности источники издания сообщили, что Байден может принять решение о переброске войск на этой неделе.

В то же время ни один из пяти вариантов не предполагает размещения американских войск на территории Украины.

Напомним, ранее США поставили Украине тонны вооружения в связи с угрозой вторжения государства-агрессора. Также с подобной инициативой недавно выступили Эстония, Латвия и Литва — в их случае речь идет о ракетах Javelin и комплексах Stinger.

Также СМИ сообщали, что Великобритания рассматривает возможность переброски сотен военных в страны НАТО, соседствующие с Украиной.