Великобритания может перебросить сотни военных в страны НАТО, граничащие с Украиной, - The Times
Усиление восточных флангов Альянса должно стать сдерживающим фактором для России. Сейчас в Эстонии и Польше находится около 1000 бойцов.
Великобритания рассматривает возможность отправки сотен своих военных в страны НАТО, соседствующие с Украиной. Такие действия могут стать сдерживающим фактором для России. Об этом пишет The Times.
В Министерстве обороны рассматривают возможность усиления миссий в Эстонии и Польше "сотнями" более боеспособными бойцами, которых могут направить в страны в самые короткие сроки. Как рассказал источник в оборонном ведомстве изданию, Польша и Эстония заявили, что они смогут принять увеличенный контингент британских военных..
Ныне британские военные возглавляют 1200 боевую группу в Эстонии, из которых 830 бойцов из Соединенного королевства. Там также находятся танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, а также средства противовоздушной обороны и разведки. Остальная часть группы — французские бойцы.
Также 140 военнослужащих из Великобритании находятся в Польше в рамках расширенной миссии НАТО.
Вместе с этим около 100 военных находятся в Украине в рамках учебной миссии Orbital. Плюс около 30 военных из полка рейнджеров прибыли, чтобы обучать украинских солдат обращению с противотанковым комплексом NLAW.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее уже заявляла, что обсуждает с НАТО вопрос об увеличении военного присутствия, чтобы действовать сдерживающим фактором для РФ. "Страны Балтии являются полуостровом НАТО, поэтому у нас есть опасения", — заявила премьер.
Напомним, по информации Daily Mail, Великобритания планирует поставить еще больше оружия в Украину для предотвращения российского вторжения.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Канада и Британия могут расширить свои тренировочные миссии в Украине.