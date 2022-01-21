Великобритания может перебросить сотни военных в страны НАТО, граничащие с Украиной, - The Times

Усиление восточных флангов Альянса должно стать сдерживающим фактором для России. Сейчас в Эстонии и Польше находится около 1000 бойцов.

Великобритания рассматривает возможность отправки сотен своих военных в страны НАТО, соседствующие с Украиной. Такие действия могут стать сдерживающим фактором для России. Об этом пишет The Times.

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В Министерстве обороны рассматривают возможность усиления миссий в Эстонии и Польше "сотнями" более боеспособными бойцами, которых могут направить в страны в самые короткие сроки. Как рассказал источник в оборонном ведомстве изданию, Польша и Эстония заявили, что они смогут принять увеличенный контингент британских военных..

Ныне британские военные возглавляют 1200 боевую группу в Эстонии, из которых 830 бойцов из Соединенного королевства. Там также находятся танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, а также средства противовоздушной обороны и разведки. Остальная часть группы — французские бойцы.

Также 140 военнослужащих из Великобритании находятся в Польше в рамках расширенной миссии НАТО.

Вместе с этим около 100 военных находятся в Украине в рамках учебной миссии Orbital. Плюс около 30 военных из полка рейнджеров прибыли, чтобы обучать украинских солдат обращению с противотанковым комплексом NLAW.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее уже заявляла, что обсуждает с НАТО вопрос об увеличении военного присутствия, чтобы действовать сдерживающим фактором для РФ. "Страны Балтии являются полуостровом НАТО, поэтому у нас есть опасения", — заявила премьер.

Напомним, по информации Daily Mail, Великобритания планирует поставить еще больше оружия в Украину для предотвращения российского вторжения.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Канада и Британия могут расширить свои тренировочные миссии в Украине.