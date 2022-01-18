Канада и Великобритания усилят военно-тренировочные миссии в Украине

Украина ведет переговоры с несколькими странами НАТО, в числе которых Канада, Великобритания и США, но договоренности пока не разглашаются.

Канадские и британские военно-тренировочные миссии в Украине продолжат свою работу и будут усилены. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире ICTV.

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Киев продолжает обсуждать с союзниками дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере, этот вопрос, по словам Стефанишиной, всерьез был поднят по завершении заседания Комиссии Украина — НАТО.

Сейчас Украина ведет переговоры с несколькими странами блока, но детали этих договоренностей, объясняет Стефанишина, пока не для публичной огласки. Однако известно, что в такое сотрудничество, среди прочих, вовлечены армии Канады, Великобритании и США.

"Канада и Великобритания подтвердили, что они никоим образом не будут отвечать на ультиматумы Путина относительно вывода своих тренировочных военных подразделений с территории Украины", — отметила Стефанишина, добавив также, что работа в этом направлении продолжится и усилится.

Министр подчеркивает, что нет иллюзий относительно того, что на территории Украины будут воевать солдаты альянса.

Напомним, что на фоне обострения в отношениях НАТО и РФ Канада направила в Украину подразделения своего спецназа CSOR. Это подразделение будет работать над планом эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения российских войск.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания планирует поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы. Такое вооружение, по мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, повысит боеспособность украинской армии.