Канада направила в Украину подразделения спецназа CSOR

Контингент будет разрабатывать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения.

Правительство Канады направила в Украину небольшое подразделение сил Канадского полка специальных операций (CSOR) на фоне растущей напряженности в отношениях между военным альянсом НАТО и Россией. Об этом сообщает издание Global News.

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Отмечается, что решение о развертывании небольшого контингента CSOR в Украине было принято из-за неудачных дипломатических переговоров в рамках Россия — НАТО, которые состоялись на прошлой неделе. Источники издания сообщили, что поскольку 100 тыс. российских военнослужащих остаются у границ с Украиной, то присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию и определить пути оказания помощи украинскому правительству.

Перед подразделением также поставлена задача помочь разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения.

Однако канадская сторона не сделала никаких официальных заявления относительно присутствия CSOR в Украине. Издание пишет, что представитель канадского спецназа майор Эмбер Бино лишь рассказал о присутствии канадского спецназа в стране с 2020 года, который проводит тренировки и инструктаж украинских коллег.

Напомним, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не будет отводить свои войска, которые сосредоточены возле украинских границ. По его словам, это вынужденная мера предосторожности, обеспечивающая безопасность РФ в условиях "стягивания военной инфраструктуры НАТО к российским границам".

Эстония готова разместить подразделения войск быстрого реагирования НАТО. По словам канцлера Минобороны республики Кусти Сальма 5 тысяч военнослужащих будут размещены в районе города Тапа.