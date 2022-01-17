"Предупредительная мера": Россия оставит свои войска на границе с Украиной

По словам пресс-секретаря Дмитрий Пескова, Россия не станет отводить войска от границ с Украиной, чтобы предотвратить вероятность "реальной угрозы" со стороны Альянса.

Россия не намерена отводить свои войска, которые расположены у границы с Украиной, поскольку считает это необходимой мерой предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

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По словам Пескова, такое решение было принято в Кремле в ответ на недружелюбную атмосферу, возникшую в связи со "стягиванием военной инфраструктуры НАТО к российским границам"

В таких условия, убежден пресс-секретарь, Россия "вынуждена принять контрмеры" чтобы обеспечить приемлемый уровень безопасности на территориях, граничащих с Украиной.

"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", — сказал Песков.

При этом российский чиновник отметил, что эти меры предосторожности не указывают на агрессивные планы РФ в отношении Украины. По его словам, Россия не собирается атаковать Украину, но в то же время оставляет за собой право размещать на своей территории войска, чтобы предотвратить вероятность "реальной угрозы".

"Поэтому наши военные на нашей территории там находятся", — ответил журналисту Песков.

Пресс-секретарь отметил политическую мудрость президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые не оставляют попыток найти взаимопонимание в этой критической ситуации. Однако подчеркнул, что предлагаемые Вашингтоном санкции против Москвы могут привести к разрыву отношений между странами, что будет "большой ошибкой" со стороны США.

Ранее сообщалось, что по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия оценивает возможное вступление Украины в НАТО, как реальную угрозу своей безопасности. В таких условиях Россия не может рассматривать Украину в качестве своего партнера и союзника.

Существует вероятность размещения российского ядерного оружия возле побережья США. Как пишет издание The New York Times, после окончания переговоров в рамках Россия — Нато, российская сторона будет искать новые варианты противодействия Альянсу.