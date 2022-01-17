"Запобіжний захід": Росія залишить свої війська на кордоні з Україною

За словами прессекретаря Дмитра Пєскова, Росія не відводитиме війська від кордонів з Україною, щоб запобігти ймовірності "реальної загрози" з боку Альянсу.

Росія не має наміру відводити свої війська, які розташовані біля кордону з Україною, оскільки вважає це за необхідний запобіжний захід. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

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За словами Пєскова, таке рішення було ухвалено у Кремлі у відповідь на недружню атмосферу, що виникла у зв'язку зі "стягуванням військової інфраструктури НАТО до російських кордонів"

За таких умов, переконаний прессекретар, Росія "вимушена вжити контрзаходів", щоб забезпечити прийнятний рівень безпеки на територіях, що межують з Україною.

"Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчанням українських військових тощо", — сказав Пєсков.

При цьому російський чиновник зазначив, що ці запобіжні заходи не вказують на агресивні плани РФ щодо України. За його словами, Росія не збирається атакувати Україну, але водночас залишає за собою право розміщувати на своїй території війська, щоб запобігти ймовірності "реальної загрози".

"Тому наші військові на нашій території там перебувають", — відповів журналісту Пєсков.

Прессекретар зазначив політичну мудрість президента Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, які не залишають спроб знайти порозуміння в цій критичній ситуації. Проте наголосив, що пропоновані Вашингтоном санкції проти Москви можуть призвести до розриву відносин між країнами, що буде "великою помилкою" з боку США.

Раніше повідомлялося, що за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, Росія оцінює можливий вступ України до НАТО як реальну загрозу своїй безпеці. У таких умовах Росія не може розглядати Україну як свого партнера та союзника.

Існує можливість розміщення російської ядерної зброї біля узбережжя США. Як пише видання The New York Times, після закінчення переговорів у межах Росія — Нато, російська сторона шукатиме нових варіантів протидії Альянсу.