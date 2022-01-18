Канада спрямувала в Україну підрозділи спецназу CSOR

Контингент розроблятиме плани евакуації канадського дипломатичного персоналу в разі повномасштабного вторгнення.

Уряд Канади спрямував в Україну невеликий підрозділ сил Канадського полку спеціальних операцій (CSOR) на тлі напруження, що зростає, у відносинах між військовим альянсом НАТО та Росією. Про це повідомляє видання Global News.

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Зазначається, що рішення про розгортання невеликого контингенту CSOR в Україні було ухвалено через невдалі дипломатичні переговори в межах Росія — НАТО, які відбулися минулого тижня. Джерела видання повідомили, що оскільки 100 тис. російських військовослужбовців залишаються біля кордонів з Україною, присутність канадського спецназу є частиною спроби союзників по НАТО стримати російську агресію та визначити шляхи надання допомоги українському уряду.

Перед підрозділом поставлено завдання допомогти розробити плани евакуації канадського дипломатичного персоналу в разі повномасштабного вторгнення.

Проте канадська сторона не зробила жодних офіційних заяв щодо присутності CSOR в Україні. Видання пише, що представник канадського спецназу майор Ембер Біно лише розповів про присутність канадського спецназу в країні з 2020 року, який проводить тренування та інструктаж українських колег.

Нагадаємо, як заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, Росія не відводитиме своїх військ, які зосереджені біля українських кордонів. За його словами, це вимушений запобіжний захід, який гарантує безпеку РФ в умовах "стягування військової інфраструктури НАТО до російських кордонів".

Естонія готова розмістити підрозділи військ швидкого реагування НАТО. За словами канцлера Міноборони республіки Кусті Сальма, 5 тисяч військовослужбовців будуть розміщені в районі міста Тапа.