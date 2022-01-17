Укрепление Балтийского региона. НАТО перебросит в Эстонию 5 тыс. бойцов

Для размещения солдат подразделений быстрого реагирования Эстония планирует построить дополнительные казармы.

В рамках укрепления восточного фланга НАТО Министерство обороны Эстонии готова разместить в стране 5 тыс. военнослужащих быстрого реагирования. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

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По словам канцлера Минобороны республики Кусти Сальма, контингент сил НАТО будет размещен в районе города Тапа, где имеется необходимая территория для складирования оружия и различного необходимого оборудования для подразделений быстрого реагирования.

"Мы четко видит, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости", – пояснил Сальм.

Канцлер отметил, что если натовские войска будут дислоцироваться на постоянной основе, Эстония готова создать для этого дополнительную инфраструктуру. В частности речь идет о строительстве новых казарм, которые позволят дополнительно размещать солдат армии союзников. А до тех пор военнослужащих можно будет разместить в специальных контейнерах и палатках.

"Союзники не приедут к нам спать в казармах, если им придется прибыть сюда с целью укрепления военной мощности", — сказал Сальма, отметив при этом, что правительство страны четко контролирует состояние недвижимости и ему известно сколько необходимо дополнительного места для того, чтобы обеспечить союзников жильем.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Швеции перебросили силы оперативного реагирования на остров Готланд, что расположен в Балтийском море. Эти действия были предприняты после того, как три десантных корабля ВМС РФ вошли в акваторию Балтийского моря через пролив Большой Бельт в Дании.

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