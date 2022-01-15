Швеция перебросила войска на остров Готланд в ответ на маневры РФ в Балтийском море

Минобороны страны объяснило этот шаг напряженностью между РФ и Украиной, а также ухудшением отношений государства-агрессора и НАТО.

Военно-воздушные силы Швеции перебросили специальное оперативное подразделение на остров Готланд, расположенный в акватории Балтийского моря, в ответ на усиление активности российских войск в регионе. Об этом министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил в комментарии агентству AFP.

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Журналисты сообщили, что ВВС Швеции направили около 10 боевых бронированных машин и десятки военных для патрулирования портового города Висбю в Готланде. Такой шаг был предпринят после того, как ранее на этой неделе три российских десантных корабля вошли в Балтийское море через пролив Большой Бельт в Дании, а также в связи с "усилением напряженности в отношениях между РФ и НАТО", говорится в публикации.

"Вооруженные силы принимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и демонстрации нашей способности защищать Швецию и шведские интересы", — заявил Хультквист.

По словам главы Министерства обороны Швеции, войска развернуты для укрепления позиций "в нескольких местах" на острове на фоне "усиления российской активности в Балтийском море". Журналисты отметили, что шведское государство редко прибегает к таким шагам.

Хультквист добавил, что власти "знают о существующих рисках" и страна "не будет застигнута врасплох".

Министерство обороны Швеции в свою очередь сообщило, что специальное оперативное подразделение Военно-воздушных сил было переброшено на Готланд в пятницу, 14 января, "на случай непредвиденных обстоятельств". Пресс-служба ведомства указала, что данные шаги стоит рассматривать как "адаптацию к напряженной ситуации в отношениях между РФ и Украиной".

[ + – ] Фото переброски шведских войск на Готланд

"Это не обязательно означает усиление угрозы, но мы всегда приспосабливаемся к сложившейся ситуации", — заявил начальник оперативного отдела шведских вооруженных сил Михаэль Клаэссон.

Готланд, самый большой остров Швеции, который находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота РФ. В 2019 году Швеция разместила на острове обновленную систему противоракетной обороны "земля-воздух". Готланд является стратегически важным островом, так как его захват означает получение контроля над Балтийским морем и возможность изоляции прибалтийских страны.

[ + – ] Расположение острова Готланд

Напомним, в ноябре прошлого года Хултквист заявил, что его страна готова отправить солдат в Украину для образовательной миссии ВСУ.

Тем временем 15 января украинская разведка сообщила, что в неподконтрольной правительству Горловке Донецкой области произошла утечка химикатов на заводе "Стирол" и РФ может использовать это как повод для вторжения в Украину.