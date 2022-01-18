Канада та Великобританія посилять військово-тренувальні місії в Україні

Україна веде переговори з кількома країнами НАТО, серед яких Канада, Великобританія та США, але домовленості поки що не розголошуються.

Канадські та британські військово-тренувальні місії в Україні продовжать свою роботу та будуть посилені. Про це заявила віцепрем'єр-міністриня з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі ICTV.

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Київ продовжує обговорювати із союзниками подальшу співпрацю в оборонній сфері, це питання, за словами Стефанішиної, було серйозно порушено після завершення засідання Комісії Україна — НАТО.

Зараз Україна веде переговори з кількома країнами блоку, але деталі цих домовленостей, пояснює Стефанішина, поки що не для публічного розголосу. Проте відомо, що в таку співпрацю, серед інших, залучені армії Канади, Великої Британії та США.

"Канада та Великобританія підтвердили, що вони жодним чином не відповідатимуть на ультиматуми Путіна щодо виведення своїх тренувальних військових підрозділів із території України", — зазначила Стефанішина, додавши також, що робота в цьому напрямку продовжиться та посилиться.

Міністриня наголошує, що немає ілюзій щодо того, що на території України воюватимуть солдати альянсу.

Нагадаємо, що на тлі загострення у відносинах НАТО та РФ Канада спрямувала в Україну підрозділи свого спецназу CSOR. Цей підрозділ працюватиме над планом евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення російських військ.

Раніше Фокус повідомляв, що Великобританія планує поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи. Таке озброєння, на думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, підвищить боєздатність української армії.