Великобританія може перекинути сотні військових у країни НАТО, що межують з Україною, — The Times

Посилення східних флангів Альянсу має стати стримувальним фактором для Росії. Нині в Естонії та Польщі перебуває майже 1 000 бійців.

Великобританія розглядає можливість відправлення сотень своїх військових у країни НАТО, які є сусідами з Україною. Такі дії можуть стати стримувальним фактором для Росії. Про це пише The Times.

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У Міністерстві оборони розглядають можливість посилення місій в Естонії та Польщі "сотнями" більш боєздатними бійцями, яких можуть відправити до країн у найкоротші терміни. Як розповіло джерело в оборонному відомстві виданню, Польща й Естонія заявили, що вони зможуть прийняти збільшений контингент британських військових.

Нині британські військові очолюють 1200 бойову групу в Естонії, зокрема 830 бійців зі Сполученого королівства. Там також знаходяться танки, бойові броньовані машини, самохідна артилерія, а також засоби протиповітряної оборони та розвідки. Решта групи — французькі бійці.

Також 140 військовослужбовців із Великобританії перебувають у Польщі в межах розширеної місії НАТО.

Водночас приблизно 100 військових перебувають в Україні в межах навчальної місії Orbital. Плюс майже 30 військових із полку рейнджерів прибули, щоб навчати українських солдатів поводженню з протитанковим комплексом NLAW.

Прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас раніше вже заявляла, що обговорює з НАТО питання збільшення військової присутності, щоб діяти стримувальним фактором для РФ. "Країни Балтії є півостровом НАТО, тому ми маємо побоювання", — заявила прем'єрка.

Нагадаємо, за інформацією Daily Mail, Великобританія планує поставити ще більше зброї в Україну для запобігання російському вторгненню.

Раніше віцепрем'єр-міністриня з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Канада та Британія можуть розширити свої тренувальні місії в Україні.