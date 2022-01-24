США можуть розмістити тисячі військових у Східній Європі та країнах Балтії, — NYT

Таку можливість президент Байден розглядає на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден цього тижня може ухвалити рішення про перекидання кількох тисяч військових у країнах Балтії та Східної Європи, що входять до складу НАТО, на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Про це повідомило видання New York Times із посиланням на представників адміністрації американського лідера.

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За даними співрозмовників журналістів, може йтися також про розміщення військових кораблів і літаків у цих регіонах. У суботу, 22 січня, високопосадовці Пентагону представили Байдену кілька варіантів перекидання військ ближче до кордону Росії. Зокрема, варіанти передбачають розміщення від 1 до 5 тисяч військовослужбовців у Східній Європі з можливістю збільшення цього числа вдесятеро в разі ескалації.

На умовах анонімності джерела видання повідомили, що Байден може ухвалити рішення про перекидання військ цього тижня.

Водночас жоден із п'яти варіантів не передбачає розміщення американських військ на території України.

Нагадаємо, раніше США поставили Україні тонни озброєння через загрозу вторгнення держави-агресора. Також із подібною ініціативою нещодавно виступили Естонія, Латвія та Литва — у їхньому випадку йдеться про ракети Javelin і комплекси Stinger.

Також ЗМІ повідомляли, що Великобританія розглядає можливість перекидання сотень військових у країни НАТО, які є сусідами з Україною.