Президент Литви ввів у країні надзвичайний стан

Держрада з оборони Литви вирішила звернутися до НАТО з проханням активувати 4 статтю Північноатлантичного договору про скликання Ради Альянсу.

Президент Литви Ґітанас Науседа 24 лютого підписав декрет про введення надзвичайного стану через повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. Про це пише литовське видання Delfi.

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Після участі у засіданні Державної ради з оборони Литви він повідомив, що це рішення має ухвалити парламент республіки на позачерговій сесії.

"Сьогодні я підписав декрет про введення надзвичайного стану, який затвердить на своїй позачерговій сесії Сейм Литовської Республіки. Ми оцінили обставини, що склалися, і змушені вжити правові заходи для забезпечення своєї зовнішньої безпеки", — сказав президент Литви.

Ґітанас Науседа також заявив, що Державна рада з оборони також вирішила, що Литва звернеться до НАТО з приводу активації Четвертої статті Північноатлантичного договору.

Як повідомляє "Сьогодні", литовський лідер також звернувся до президента РФ Володимира Путіна та російського народу із закликом припинити агресію проти України.

"Сьогодні вранці почалася жорстока, масштабна, добре спланована агресія проти української держави. І Росія розпочала здійснення свого плану щодо знищення сусідньої, залежної та європейської держави. Я і сьогодні хочу звернутися до президента Росії, до російського народу. Ще можна зупинити те, що було розпочато. Можна повернутися до миру, уникнути загибелі багатьох безневинних людей, і це найменше, що можна зробити сьогодні", — сказав президент Литви.

Якщо РФ не припинить війну, додав Ґітанас Науседа, Литва готова надати Україні посильну допомогу.

Як раніше писав Фокус, внаслідок російського удару по Чугуєву в Харківській області, спалахнув багатоквартирний житловий будинок, загинула 5-річна дитина, є поранені.

Міністр оборони зі словами "Смерть російським окупантам" закликав усіх українців, які вміють поводитися зі зброєю, вступати до лав тероборони.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розриває дипломатичні відносини з РФ через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.