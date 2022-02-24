Президент Литвы ввел в стране чрезвычайное положение

Госсовет по обороне Литвы решил обратиться в НАТО с просьбой активировать 4-ю статью Североатлантического договора о созыве Совета Альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа 24 февраля подписал декрет о введении чрезвычайного положения из-за полномасшабного втержения армии РФ в Украину. Об этом пишет литовское издание Delfi.

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После участия в заседании Государственного совета по обороне Литвы он сообщил, что это решение должен утвердить парламент республики на внеочередной сессии.

"Сегодня я подписал декрет о введении чрезвычайного положения, который утвердит на своей внеочередной сессии Сейм Литовской Республики. Мы оценили сложившемся обстоятельства и вынуждены предпринять правовые меры для обеспечения своей внешней безопасности", – сказал президент Литвы.

Гитанас Науседа также заявил, что Государственный совет по обороне также решил, что Литва обратиться в НАТО по поводу активации Четвертой статьи" Североатлантического договора. Эта статья созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран НАТО считает, что есть угроза ее безопасности.

Как сообщает "Настоящее время", литовский лидер также обратился к президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу с призывом прекратить агрессию против Украины.

"Сегодня утром началась жестокая, масштабная, хорошо спланированная агрессия против украинского государства. И Россия приступила к осуществлению своего плана по уничтожению соседнего, зависимого и европейского государства. Я и сегодня хочу обратиться к президенту России, к российскому народу. Еще можно остановить то, что было начато. Можно вернуться к миру, избежать гибели многих невинных людей, и это меньшее, что можно сделать сегодня", – сказал президент Литвы.

Если РФ не прекратит войну, добавил Гитанас Науседа, Литва готова оказать Украине посильную помощь.

Как ранее писал Фокус, в результате российского удара по Чугуеву в Харьковской области, загорелся многоквартирный жилой дом, погиб 5-летний ребенок, есть раненые.

Министр обороны со словами "Смерть российским оккупантам" призвал всех украинцев, которые умеют обращаться с оружием, вступать в ряды теробороны.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с РФ из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.