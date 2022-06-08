В Госдуме РФ хотят отменить признание независимости Литвы

Депутат из "Единой России" Евгений Федоров считает, что признание независимости Литовской республики со стороны России произошло с нарушением закона СССР. Поэтому его следует отменить

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В Государственную думу РФ внесен законопроект об отмене признания Россией независимости Литвы. Соответствующая информация появилась на сайте российского парламента в среду, 8 июня.

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Автором законопроекта "Об отмене постановления Государственного совета СССР "О признании независимости Литовской Республики" выступил депутат из провластной партии "Единая Россия" Евгений Федоров. Парламентарий в пояснительной записке сообщил, что Государственный совет СССР не был уполномочен принимать решение о признании Литвы независимым государством в сентябре 1991 года.

Федоров также отметил, что согласно российской Конституции, РФ является "правопреемником Союза ССР на своей территории", поэтому соответствующее постановление подлежит отмене.

Напомним, за месяц до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил возможность войны в Европе из-за агрессивных действий РФ. А 24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа ввел в стране режим чрезвычайного положения.

На протяжении полномасштабной войны РФ против Украины Вильнюс активно поддерживает Киев, в том числе передавая ему военную технику. Например, вчера министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в Украину прибыла партия броневиков и грузовиков. Также литовское правительство сообщала о намерении передать Вооруженным силам Украины переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Также мы писали о том, как в мае сейм Литвы проголосовал за резолюцию о признании России государством-террористом.