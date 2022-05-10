Россия — государство-террорист. Сейм Литвы единогласно проголосовал за резолюцию

Парламентарии также считают, что Кремль стремится уничтожить украинскую нацию, эти действия необходимо признать геноцидом, а разжигателей войны и других военных преступников — судить.

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Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством, соответствующая резолюцию поддержало 128 парламентариев, сообщает DELFI.

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В резолюции литовского парламента сказано, что российские Вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель. В действиях российских солдат усматривается цель "полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных".

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны Вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", — говорится в резолюции.

В парламенте Литвы уверены, что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против Украины. Трибунал должен обладать полномочиями выдавать международные ордеры на арест всех участников агрессии, в том числе российского руководства.

Накануне голосования министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о том, что отстранение президента России Владимира Путина от власти — единственный способ защитить Запад и его союзников от угроз Москвы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию государством-террористом еще 1 марта. Тогда выяснилось, что ракетный удар по центру Харькова был нанесен из приграничного Белгорода. Зеленский заверил, что Украина будет добиваться ответственности для РФ за этот террористический акт в международных судах.

В конце апреля Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание международного трибунала для расследования военных преступлений в Украине и призывала к максимальному давлению на Россию для прекращения агрессии.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также призвал к созыву трибунала по военным преступлениям президента Путина и главы МИД РФ Лаврова.