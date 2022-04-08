Штайнмайер призывает к созыву трибунала по военным преступлениям против Путина и Лаврова

Президент Германии считает, что ответственность должны понести как простые солдаты, так и политическое руководство России.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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"Все, кто несет ответственность за эти преступления, должны будут объясниться. Это касается и солдат. Это касается и военных командиров. И, конечно, тех, кто несет политическую ответственность", — цитирует издание Штайнмайера, который дал интервью журналу Der Spiegel.

Обвинения украинских властей

Заявление президента Германии последовало после обнародования событий в городе Буча Киевской области. Власти Украины обвинили вооруженные силы РФ в военных преступлениях в городе. Как сообщила в воскресенье 3 апреля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, по предварительным данным в Буче было обнаружены 410 тел мирных граждан, которые были жестоко убиты российскими военными. На следующий день она заявила, что и в других украинских городах, находившихся под временной оккупацией ВС РФ число жертв насилия может оказаться еще больше.

Реакция Кремля

В свою очередь российское правительство отвергает обвинения Киева в причастности военных РФ к военным преступлениям против гражданских лиц в городе Буча. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не доверяет видео и фотоматериалам, которые свидетельствуют о преступлениях, поскольку они якобы содержат много подлогов и фейков.

"Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений.", — заявил Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что в Буче была устроена "инсценировка", а в Минобороны РФ заявили, что в Буче украинские власти устроили очередную провокацию.

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"Цель геноцида в Буче – сорвать любые переговоры", – российский политолог Пионтковский

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля заявил об ответственности России за происшествия в Буче и других городах Киевской области, находившихся под оккупацией российских войск. По его словам, весь мир стал свидетелем невыносимой жестокости, которую Европа "не видела много десятилетий".

Представитель МИД России Мария Захарова 6 апреля обвинила западные СМИ в соучастии в "карательной акции", которая по ее мнению, произошла в Буче. По ее словам, мир уже видел подобную акцию на европейском континенте в октябре 1944 года.