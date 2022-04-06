МИД РФ: Западные СМИ стали соучастниками преступлений в Буче (видео)

Официальный представитель министерства Мария Захарова повторила тезис пропагандистов о том, что "российские военные не наносят удары по гражданским объектам".

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Россия обвиняет в массовом убийстве мирных жителей города Буча Киевской области, к которому причастны военнослужащие РФ, западные средства массовой информации. Министерство иностранных дел государства назвало журналистов, "соучастниками карательной операции". Соответствующее заявление официальный представитель ведомства Мария Захарова сделала в ходе брифинга в среду, 6 апреля.

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"Я обвиняю западные средства массовой информации, и прежде всего — американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буча. Ваши газеты, ваше телевидение ваши обозреватели являются соучастниками этой карательной акции", — сказала Захарова.

Также представитель МИД РФ заверила, что российские военные "делают все, чтобы избежать жертвы среди мирного населения", а также "не наносят удары по гражданским объектам".

Напомним, после того, как из Бучи Киевской области вышли военные Вооруженных сил РФ, там обнаружили сотни убитых мирных жителей — на телах части из них нашли следы пыток. Также известно, что гражданских убивали после того, как им завязали руки за спиной. В Кремле тем временем назвали свидетельства военных преступлений со стороны РФ "организованной фальсификацией".

Также мы писали, что вчера, 5 апреля, состоялось заседание Совета безопасности ООН, посвященное резне в Буче, в ходе которого президент Украины Владимир Зеленский призвал членов организации способствовать ее переформатированию, так как она неспособна отвечать на современные вызовы, в том числе — агрессию со стороны РФ.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил Россию в повторении преступлений нацистов, совершенных теми во время Второй мировой войны, а также указал на слова российского постпреда Василия Небензи, который прямо признал, что РФ проводит не "спецоперацию" а полноценную войну против украинского государства.