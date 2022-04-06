"Это неправда". Песков заявил, что Кремль не собирался убивать Зеленского

В интервью французским журналистам прессек президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о покушениях на Владимира Зеленского - неправда, трагедия в Буче - "организованная фальсификация", а отвод российских войск из Киевской области — "жест доброй воли"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг желание Кремля убить президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Пескова.

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"Нет. Это неправда", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов французского телеканала La Chaîne Info (LCI). Стоит отметить, что пресс-секретарь Путина говорил на английском языке, а его слова транслировали в переводе на французский.

Песков отметил, что Кремль заинтересован в том, чтобы Зеленский согласился на те условия, которые российская сторона выдвигает на переговоров. Только так можно "положить конец военной операции", отметил представитель Кремля.

Также в интервью Песков сообщил, что российские войска вывели из Киевской области в качестве "жеста доброй воли", чтобы создать благоприятые условия для переговоров, в ходе которых могут быть приняты серьезные решения.

Что касается трагических событий в Буче и других городах в Киевской области, Песков продолжает настаивать на том, что российские военные не причастны к убийствам мирных жителей в пригороде Киева, а фотографии погибших украинцев, которые транслируют по всему мире, это "результат организованной фальсификации".

Напомним, в Офисе президента Украины сообщали о том, что за время полномасштабной войны на жизнь Владимира Зеленского покушались около 10 раз. Его супруга, Елена Зеленская, также сообщала, что их семью преследуют, пытаясь оказать давление на президента Украины, поэтому они живут под усиленной охраной.