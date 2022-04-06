"Це не правда". Пєсков заявив, що Кремль не збирався вбивати Зеленського

В інтерв'ю французьким журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що інформація про замахи на Володимира Зеленського — неправда, трагедія в Бучі — "організована фальсифікація", а відведення російських військ з Київської області — "жест доброї волі"

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував бажання Кремля вбити президента Володимира Зеленського. Про це повідомляють РІА Новини з посиланням на Пєскова.

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"Ні. Це неправда", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів французького телеканалу La Chaîne Info (LCI). Варто зазначити, що прессекретар Путіна говорив англійською мовою, а його слова транслювали у перекладі французькою.

Пєсков зазначив, що Кремль зацікавлений у тому, щоб Зеленський погодився на умови, які російська сторона висуває на переговори. Тільки так можна "покласти край воєнній операції", зазначив представник Кремля.

Також в інтерв'ю Пєсков повідомив, що російські війська вивели з Київської області як "жест доброї волі", щоб створити сприятливі умови для переговорів, під час яких можуть бути прийняті серйозні рішення.

Щодо трагічних подій у Бучі та інших містах Київської області, Пєсков продовжує наполягати на тому, що російські військові не причетні до вбивств мирних жителів у передмісті Києва, а фотографії загиблих українців, які транслюються по всьому світу, це "результат організованої фальсифікації".

Нагадаємо, в Офісі президента України повідомляли про те, що за час повномасштабної війни на життя Володимира Зеленського робили замах близько 10 разів. Його дружина, Олена Зеленська, також повідомляла, що їхню родину переслідують, намагаючись чинити тиск на президента України, тому вони живуть з посиленою охороною.