На Зеленського скоювали замахи вже понад десять разів, — Подоляк

За словами радника глави Офісу президента, з цією метою ворожі ДРГ намагалися проникнути до урядових будівель.

На життя президента Володимира Зеленського вже скоїли замах понад десять разів, а не два-три рази, як про це повідомляли за кордоном. Про це заявив член делегації України у переговорах з РФ, радник голови ОП Михайло Подоляк, передає УП.

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"Бо постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі. У нас дуже потужна мережа розвідки та контррозвідки — вони все це відстежують і всі ці ДРГ ще на підходах ліквідовуються. Тобто ми розуміємо всі плани і щодо них відпрацьовують наші контррозвідки", — заявив Подоляк.

Деякі деталі радник глави ОП не став розголошувати з метою безпеки.

"Західні розвідки правильно говорять, що головна мета для Путіна — це був пан Зеленський з точки зору атаки урядового кварталу і спроби убити ключового менеджера країни", — додав чиновник.

Нагадаємо, раніше британське видання The Times писало про три замахи на президента Володимира Зеленського. Крім глави держави, Кремль наказав ліквідувати ще кількох топчиновників — серед них прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мер Києва Віталій Кличко й інші.

Зазначимо, Британія погодилася евакуювати Володимира Зеленського з України, якщо він про це попросить.