Росія — держава-терорист. Сейм Литви одноголосно проголосував за резолюцію

Парламентарі також вважають, що Кремль прагне знищити українську націю, ці дії слід визнати геноцидом, а розпалювачів війни й інших воєнних злочинців судити.

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Сейм Литви одноголосно проголосував за визнання Росії терористичною державою, відповідну резолюцію підтримали 128 парламентаріїв, повідомляє DELFI.

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У резолюції литовського парламенту сказано, що російські Збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, особливо в містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. У діях російських солдатів вбачається мета "повного чи часткового знищення української нації, її духу шляхом убивства її членів цілими сім'ями, зокрема дітей, викрадення їх, тортур, зґвалтувань, у тому числі й неповнолітніх, знущань над тілами вбитих і закатованих".

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку Збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", — йдеться в резолюції.

У парламенті Литви впевнені, що міжнародна спільнота має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування й оцінки агресії Росії проти України. Суд повинен мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт всіх учасників агресії, зокрема російського керівництва.

Напередодні голосування міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що усунення президента Росії Володимира Путіна від влади — єдиний спосіб захистити Захід і його союзників від загроз Москви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав Росію державою-терористом ще 1 березня. Тоді з'ясувалося, що ракетний удар по центру Харкова було завдано з прикордонного Білгорода. Зеленський запевнив, що Україна добиватиметься відповідальності для РФ за цей терористичний акт у міжнародних судах.

Наприкінці квітня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів в Україні та закликала до максимального тиску на Росію для припинення агресії.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також закликав до скликання трибуналу щодо воєнних злочинів президента Путіна та глави МЗС РФ Лаврова.