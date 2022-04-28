Судити російських злочинців: ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал
Парламентська асамблея Ради Європи підтримує створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів в Україні та закликає до максимального тиску на Росію для припинення агресії.
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На пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи 27 квітня депутати закликали негайно створити спеціальний міжнародний кримінальний суд для розслідування злочинів, скоєних політичним та військовим керівництвом Росії. Про це йдеться в тексті резолюції, що стосується наслідків російської агресії на території України.
Депутати ПАРЄ вважають за необхідне збирання доказів на місцях, зокрема стосовно сексуального насильства. "Це вимагає швидких та конкретних дій (фотографії, збереження ДНК також)", — йдеться в резолюції.
Парламентська асамблея закликає до максимального тиску на Росію до повного виведення її військ із суверенних територій не лише України, а й Грузії, Республіки Молдова та Білорусі, а також до "проведення прозорих та чесних виборів у Російській Федерації та Білорусі відповідно до міжнародних стандартів".
Країни-члени Ради Європи повинні збільшити допомогу для підтримки України захисту її територій, включаючи повітряний простір. Крім цього, депутати наполягають на припиненні будь-яких постачань до зброї, деталей для комплектування для російської військової промисловості та товарів подвійного призначення. Пропонують санкціонувати всі треті країни, які намагаються обійти ембарго.
Серед інших пунктів резолюції є рекомендації щодо українських біженців. ПАРЄ вимагає від країн Ради Європи надавати всіляке сприяння українським біженцям, які рятуються від наслідків війни, і гарантувати, що вони мають повний доступ до консультацій та медичної допомоги.
Глава делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева розповіла на своїй Facebook-сторінці, що українська делегація подала понад 20 пропозицій, всі з них враховано.
За текст резолюції проголосували 144 депутати зі 147 присутніх.
Нагадаємо, в Україні готують матеріали до майбутнього трибуналу над військовими РФ. Воєнні злочини російських солдатів і офіцерів фіксують в окрему збірку, а всі відомості про злочини використовуватимуть у судових позовах на міжнародному рівні.
Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також закликав до скликання трибуналу з воєнних злочинів Путіна та Лаврова.