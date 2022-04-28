Судити російських злочинців: ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал

Парламентська асамблея Ради Європи підтримує створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів в Україні та закликає до максимального тиску на Росію для припинення агресії.

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На пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи 27 квітня депутати закликали негайно створити спеціальний міжнародний кримінальний суд для розслідування злочинів, скоєних політичним та військовим керівництвом Росії. Про це йдеться в тексті резолюції, що стосується наслідків російської агресії на території України.

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Депутати ПАРЄ вважають за необхідне збирання доказів на місцях, зокрема стосовно сексуального насильства. "Це вимагає швидких та конкретних дій (фотографії, збереження ДНК також)", — йдеться в резолюції.

Парламентська асамблея закликає до максимального тиску на Росію до повного виведення її військ із суверенних територій не лише України, а й Грузії, Республіки Молдова та Білорусі, а також до "проведення прозорих та чесних виборів у Російській Федерації та Білорусі відповідно до міжнародних стандартів".

Країни-члени Ради Європи повинні збільшити допомогу для підтримки України захисту її територій, включаючи повітряний простір. Крім цього, депутати наполягають на припиненні будь-яких постачань до зброї, деталей для комплектування для російської військової промисловості та товарів подвійного призначення. Пропонують санкціонувати всі треті країни, які намагаються обійти ембарго.

Серед інших пунктів резолюції є рекомендації щодо українських біженців. ПАРЄ вимагає від країн Ради Європи надавати всіляке сприяння українським біженцям, які рятуються від наслідків війни, і гарантувати, що вони мають повний доступ до консультацій та медичної допомоги.

Глава делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева розповіла на своїй Facebook-сторінці, що українська делегація подала понад 20 пропозицій, всі з них враховано.

За текст резолюції проголосували 144 депутати зі 147 присутніх.

Нагадаємо, в Україні готують матеріали до майбутнього трибуналу над військовими РФ. Воєнні злочини російських солдатів і офіцерів фіксують в окрему збірку, а всі відомості про злочини використовуватимуть у судових позовах на міжнародному рівні.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також закликав до скликання трибуналу з воєнних злочинів Путіна та Лаврова.