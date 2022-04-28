Судить российских преступников: ПАСЕ призвала создать международный трибунал

Парламентская ассамблея Совета Европы поддерживает создание международного трибунала для расследования военных преступлений в Украине и призывает к максимальному давлению на Россию для прекращения агрессии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 27 апреля депутаты призвали незамедлительно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования преступлений, совершенных политическим и военным руководством России. Об этом сказано в тексте резолюции, касающейся последствий российской агрессии на территории Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Депутаты ПАСЕ считают необходимым сбор доказательств на местах, в том числе касающихся сексуального насилия. "Это требует быстрых и конкретных действий (фотографии, сохранение ДНК в том числе)", — говорится в резолюции.

Парламентская ассамблея призывает к максимальному давлению на Россию до полного вывода ее войск из суверенных территорий не только Украины, но и Грузии, Республики Молдова и Беларуси, а также до "проведения прозрачных и честных выборов в Российской Федерации и Беларуси в соответствии с международными стандартами".

Страны-члены Совета Европы должны увеличить помощь для поддержки Украины по защите ее территорий, включая воздушное пространство. Помимо этого, депутаты настаивают на прекращении каких-либо поставок в РФ оружия, комплектующих для российской военной промышленности и товаров двойного назначения. Предлагается санкционировать все третьи страны, пытающиеся обойти эмбарго.

Среди других пунктов резолюции есть рекомендации относительно украинских беженцев. ПАСЕ требует от стран Совета Европы оказывать всевозможное содействие украинским беженцам, спасающимся от последствий войны, и гарантировать, что у них есть полный доступ к консультациям и медицинской помощи.

Глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева рассказала на своей Facebook-странице, что украинская делегация подала более 20 предложений, все из них были учтены.

За текст резолюции проголосовало 144 депутата из 147 присутствующих.

Напомним, в Украине готовят материалы к будущему трибуналу над военными РФ. Военные преступления российских солдат и офицеров фиксируются в отдельный сборник, а все сведения о преступлениях будут использоваться в судебных исках на международном уровне.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также призвал к созыву трибунала по военным преступлениям Путина и Лаврова.