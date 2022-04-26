"Книга палачей": в Украине готовят материалы к будущему трибуналу над военными РФ

Военные преступления российских солдат и офицеров фиксируются в отдельный сборник, а все сведения о преступлениях будут использоваться в судебных исках на международном уровне.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел совещание относительно создания "Книги палачей", куда будут занесены имена военных преступников российской армии , которые совершили и продолжают совершать преступления на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Во время совещания Ермак напомнил, что в Украине сформирована мощная команда юристов, которая готовит против военных преступников иски к международным судам. При этом он добавил, что необходимо создать систему для выявления всех этих преступников и получения необходимой информации о них.

По его словам, уже основан сборник сведений о каждом российском военном, причастным к военным преступлениям в Украине, под названием "Книга палачей".

"Каждый, кто совершил эти ужасные преступления на территории нашей страны, где бы он не находился, должен понести наказание", — заявил Ермак, отметив при этом, что для этого будут привлечены все необходимые ресурсы в стране и заграничных партнеров, поддерживающих Украину в этом вопросе.

Обвинения России

В то же время, в России звучат призывы признать Украину "террористическим государством". В частности, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя сообщение ФСБ о якобы готовящемся покушении на российских журналистов, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность за "войну против собственного народа" и за "поддержку неонацистской идеологии".

В свою очередь Следственный комитет (СК) России собирает "доказательства преступлений" украинских военнослужащих по отношению к населению Донбасса. Такая работа ведется с 2014 года. А в последнее время СК РФ документирует преступные действия, якобы совершаемые против пленных российских военнослужащих.

Напомним, 25 апреля Федеральная служба безопасности России заявила, что пресекла попытку убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева. По словам сотрудников спецслужб РФ, покушение якобы готовилось членами неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, которые действовали по указке СБУ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 8 апреля призвал к ответственности за военные преступления президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Заявление немецкого президента последовало после обнародования событий в городе Буча Киевской области.