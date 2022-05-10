Усунути Путіна та режим РФ: глава МЗС Литви розповів, як зупинити загрози Москви (відео)

Росія — це агресивна країна і навколишні держави, на думку глави литовського МЗС, перебувають у небезпеці. Загроза походить від режиму, здатного вести війни поза РФ.

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Усунення президента Росії Володимира Путіна від влади — це єдиний спосіб захистити Захід та його союзників від загроз Москви. Про це в інтерв'ю Associated Press сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

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За словами міністра, весь нинішній режим РФ створює небезпеку для країн, що знаходяться поруч.

"Можна змінити Путіна та його найближче оточення, але його місце може зайняти інший Путін. Поки існує режим, здатний вести війни поза територією Росії, навколишні країни перебуватимуть у небезпеці. Росія — агресивна країна і це дуже ясно", — пояснив він свою позицію.

[ + – ] Ландсберґісу не сподобалася промова Путіна на параді в Москві

Відкриті заклики Ландсберґіса до зміни режиму у РФ виходять за межі того, що хотіли висловити більшість союзників з НАТО, зазначило Associated Press. У Кремлі поки не коментували слова Ландсберґіса щодо Путіна.

Промова Путіна на параді перемоги "не вражає"

Ландсберґіс розкритикував промову Путіна на Червоній площі під час параду з нагоди перемоги.

"Ми побачили багато генералів і політиків, які відчували, що програють війну набагато меншій країні. Найімовірніше, вони не хотіли починати її з самого початку. Особи були сумні й похмурі, чого зазвичай не побачиш на параді на згадку про велику перемогу. Зараз у них не день перемоги, багато хто розуміє програш", — зазначив чиновник.

[ + – ] Влада Литви схвалює кроки союзників з НАТО

Литва задоволена підтримкою союзників з НАТО, але треба робити більше, сказав глава МЗС. Литва та інші країни Балтії на саміті НАТО в Мадриді наполягатимуть на постачанні додаткових засобів повітряної та морської оборони та постійному розміщенні військ на своїй території.

"НАТО потрібно змінювати позицію на східному фланзі. Країни Балтії відчувають наближення відчуття західного Берліна в роки холодної війни. Ми задоволені реакцією партнерів на війну РФ в Україні, але це все ж таки короткострокове рішення", — підсумував він.

Нагадаємо, що 17 березня країни-члени НАТО Латвія та Литва закликали закрити небо над Україною, причому ініціатором була Литва.

Сейм Латвії 21 квітня проголосував за можливість позбавляти громадянства країни за підтримку війни, яку російська армія розв'язала в Україні.