Отстранить Путина и режим РФ: глава МИД Литвы рассказал, как прекратить угрозы Москвы (видео)

Россия — это агрессивная страна и окружающие ее государства, по мнению главы литовского МИД, находятся в опасности. Угроза исходит от режима, который способный вести войны за пределами РФ.

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Отстранение президента России Владимира Путина от власти — это единственный способ защитить Запад и его союзников от угроз Москвы. Об этом в интервью Associated Press сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По словам министра, весь нынешний режим РФ создает опасность для находящихся рядом стран.

"Можно сменить Путина и его ближайшее окружение, но его место может занять другой Путин. Пока существует режим, способный вести войны вне территории России, окружающие его страны будут находиться в опасности. Россия — агрессивная страна и это очень ясно", — объяснил он свою позицию.

[ + – ] Ландсбергису не понравилась речь Путина на параде в Москве

Открытые призывы Ландсбергиса к смене режима в РФ выходят за рамки того, что хотели выразить большинство союзников по НАТО, отметило Associated Press. В Кремле пока не комментировали слова Ландсбергиса в отношении Путина.

Речь Путина на параде победы "не впечатляет"

Ландсбергис раскритиковал речь Путина на Красной площади во время парада по случаю дня победы.

"Мы увидели много генералов и политиков, которые чувствовали, что проигрывают войну гораздо меньшей стране. Скорее всего, они не хотели начинать ее с самого начала. Лица были грустные и мрачные, чего обычно не увидишь на параде в память о величайшей победе. Сейчас у них не день победы, многие понимают проигрыш", – отметил чиновник.

[ + – ] Власти Литвы одобряют шаги союзников по НАТО

Литва довольна поддержкой союзников по НАТО, но нужно делать больше, сказал глава МИД. Литва и другие страны Балтии на саммите НАТО в Мадриде будут настаивать на поставках дополнительных средств воздушной и морской обороны и постоянном размещении войск на своей территории.

"НАТО нужно менять позицию на восточном фланге. Страны Балтии чувствуют приближение ощущения западного Берлина в годы холодной войны. Мы довольны реакцией партнеров на войну РФ в Украине, но это все же краткосрочное решение", — заключил он.

Напомним, что 17 марта страны-члены НАТО Латвия и Литва призывали закрыть небо над Украиной, причем инициатором была Литва.

Сейм Латвии 21 апреля проголосовал за возможность лишать гражданства страны за поддержку войны, которую российская армия развязала в Украине.