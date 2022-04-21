В Латвии будут лишать гражданства за поддержку войны в Украине

Такое новшество действует только применительно к лицам с двойным гражданством. Люди с одним латвийским гражданством потерять этот статус не могут.

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В четверг, 21 апреля, Сейм Латвии поддержал поправки к Закону о гражданстве, которые обеспечивают правовую основу для лишения гражданства страны за поддержку военных действий российской армии в Украине. Об этом сообщает Delfi.

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Появление новых поправок в Законе "О гражданстве" связано с началом активной фазы войны в Украине — полномасштабным вторжением российских войск, которое началось 24 февраля этого года.

Поправки поддержали 62 депутата, один депутат голосовал против, 14 — воздержались. Все воздержавшиеся — представители социал-демократической партии "Согласие".

За что могут лишить гражданства в Латвии?

Согласно новой редакции латвийского закона, жители страны могут быть лишены гражданства за предоставление значительной поддержки лицам, государствам и прочим образованиям, совершившим следующие преступления:

геноцид;

преступления против человечности;

преступления против мира;

военные преступления;

преступления, угрожающие суверенитету, независимости или территориальной целостности страны.

Под оказанием поддержки подразумевается содействие в:

финансовой;

материальной;

пропагандистской;

технологической

и прочих сферах.

К тому же, гражданства могут быть лишены лица, участвовавшие в упомянутых преступлениях.

Надо сказать, что такое новшество будет действовать только применительно к лицам с двойным гражданством. Люди только с одним — латвийским — гражданством потерять этот статус не могут.

Ответ Кремля

Кремль, в свою очередь, распорядился о закрытии латвийского консульства в Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге. Сотрудников этих диппредставительств объявили персонами нон грата.

Такой шаг со стороны российских властей последовал в ответ на высылку 4 апреля главы российского посольства в Вильнюсе и сотрудников генконсульства в Клайпеде.

В литовском МИДе назвали эти действия необоснованными и предупредили, что подобные решения приведут к последующей политической и дипломатической самоизоляции России.

Литовские дипломаты напомнили, что решение правительства Литвы закрыть российское генконсульство в Клайпеде сопряжено с продолжающейся жестокой военной агрессией против суверенной Украины, военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Ранее Фокус сообщал, что в ответ на зверства в Украине власти Испании и стран Балтии решили выслать российских дипломатов в количестве 27 человек.