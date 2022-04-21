У Латвії позбавлятимуть громадянства за підтримку війни в Україні

Таке нововведення діє лише стосовно осіб із подвійним громадянством. Люди з одним латвійським громадянством втратити цей статус не можуть.

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У четвер, 21 квітня, Сейм Латвії підтримав поправки до Закону про громадянство, які забезпечують правову основу позбавлення громадянства країни за підтримку воєнних дій російської армії в Україні. Про це повідомляє Delfi.

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Поява нових поправок у Законі "Про громадянство" пов'язана з початком активної фази війни в Україні — повномасштабним вторгненням російських військ, яке розпочалося 24 лютого цього року.

Поправку підтримали 62 депутати, один депутат голосував проти, 14 — утрималися. Усі, хто утримався, — представники соціал-демократичної партії "Злагода".

За що можуть позбавити громадянства в Латвії?

Згідно з новою редакцією латвійського закону, жителі країни можуть бути позбавлені громадянства за надання значної підтримки особам, державам та іншим утворенням, які вчинили такі злочини:

геноцид;

злочини проти людяності;

злочини проти світу;

воєнні злочини;

злочини, що загрожують суверенітету, незалежності чи територіальній цілісності країни.

Під наданням підтримки мається на увазі сприяння:

фінансової;

матеріальної;

пропагандистської;

технологічної

та в інших сферах.

Крім того, громадянства можуть бути позбавлені особи, які брали участь у згаданих злочинах.

Треба сказати, що таке нововведення діятиме лише стосовно осіб із подвійним громадянством. Люди лише з одним — латвійським — громадянством втратити цей статус не можуть.

Відповідь Кремля

Кремль, у свою чергу, розпорядився про закриття латвійського представництва в Петербурзі та Пскові та навіть генконсульства Естонії та Литви в Петербурзі. Співробітників цих диппредставництв оголосили персонами нон грата.

Такий крок із боку російської влади був у відповідь на висилку 4 квітня глави російського посольства у Вільнюсі та співробітників генконсульства в Клайпеді.

У литовському МЗС назвали ці дії необґрунтованими та попередили, що подібні рішення призведуть до подальшої політичної та дипломатичної самоізоляції Росії.

Литовські дипломати нагадали, що рішення уряду Литви закрити російське генконсульство в Клайпеді пов'язане з жорстокою військовою агресією, що триває, проти суверенної України, воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

Раніше Фокус повідомляв, що у відповідь на звірства в Україні влада Іспанії та країн Балтії вирішила вислати російських дипломатів у кількості 27 осіб.