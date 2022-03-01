"Після такого Росія — держава-терорист": Зеленський про обстріл центру Харкова

Президент заявив, що ракета по українському мегаполісу була запущена з Бєлгорода і після цієї атаки два міста більше не можуть бути "близькими у всіх сенсах", як раніше.

Ракетний удар по центру Харкова було завдано з прикордонного Бєлгорода. Україна добиватиметься відповідальності для РФ за цей терористичний акт у міжнародних судах. Про це в своєму щоденному зверненні у вівторок, 1 березня, заявив президент української держави Володимир Зеленський.

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Президент заявив, що під час російської атаки на площу Свободи у Харкові загинули десятки людей. Зеленський зазначив, що Харків і Бєлгород були "близькими містами у багатьох сенсах", проте тепер "усе змінилося".

"Це терор проти міста, терор проти Харкова, терор проти України. На площі не було військової мети. Як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії. Ракета до центральної площі — це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить, ніхто не забуде… Після такого Росія — держава-терорист", — сказав Зеленський.

За словами українського лідера, удар по Харкову це військовий злочин, після якого Росія має бути офіційно визнана як "держава-терорист". Зеленський закликав усі держави світу відреагувати на злочинні дії РФ. Українська держава має намір вимагати повної відповідальності за ці дії у міжнародних судах.

Також Зеленський сказав, що для РФ Харків і Київ є "найважливішими мішенями", додавши, що оборона Києва є головним пріоритетом держави. У зв'язку з цим президент ухвалив рішення про призначення головою Київської міської військової адміністрації замість мера Віталія Кличка (КМДА до введення воєнного стану — ред.) генерала Миколи Жернова, щоб "блокувати ворогу підступу в нашій столиці".

"Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя галузь відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці", — заявив Зеленський.

Крім цього президент повідомив, що Україна відкликає послів із Киргизстану та Грузії за визнання виправдання війни РФ проти України та відмову вводити санкції проти держави-агресора.

Зеленський висловив подяку українським лікарям, які врятували тисячі життів за п'ять днів війни, а також народу України, який протистоїть окупанту та робить його перебування на українській території "ганебним".

"Це є народна війна. Це і є народ України", — додав глава держави.

Нагадаємо, у вівторок, 1 березня, о 8 ранку російські війська здійснили ракетний удар по центру Харкова, унаслідок чого десятки людей отримали поранення і загинули.

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