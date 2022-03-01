"После такого Россия — государство-террорист": Зеленский об обстреле центра Харькова

Президент заявил, что ракета по украинскому мегаполису была запущена из Белгорода и после этой атаки два города больше не могут быть "близкими во всех смыслах" как раньше.

Ракетный удар по центру Харькова был нанесен из приграничного Белгорода. Украина будет добиваться ответственности для РФ за этот террористический акт в международных судах. Об этом в своем ежедневном обращении во вторник, 1 марта, заявил президент украинского государства Владимир Зеленский.

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Президент заявил, что в ходе российской атаки на площадь Свободы в Харькове погибли десятки человек. Зеленский отметил, что Харьков и Белгород были "близкими городами во многих смыслах", однако теперь "все изменилось".

"Это террор против города, террор против Харькова, террор против Украины. На площади не было военной цели. Как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета в центральную площадь – это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит, никто не забудет… После такого Россия — государство-террорист", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, удар по Харькову это военное преступление, после которого Россия должна быть официальна признана в качестве "государства-террориста". Зеленский призвал все государства мира отреагировать на преступные действия РФ. Украинское государство намерено требовать полной ответственности за эти действия в международных судах.

Также Зеленский сказал, что для РФ Харьков и Киев являются "наиболее важными мишенями", добавив, что оборона Киева является главным приоритетом государства. В связи с этим президент принял решение о назначении председателем Киевской городской военной администрации вместо мэра Виталия Кличко (КГГА до введения военного положения — ред.) генерала Николая Жернова, чтобы "блокировать врагу происки в нашей столице".

"Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя область ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице", — заявил Зеленский.

Помимо этого президент сообщил, что Украина отзывает послов из Кыргызстана и Грузии за признание оправдание войны РФ против Украины и отказ вводить санкции против государства-агрессора.

Зеленский выразил благодарность украинским врачам, которые спасли тысячи жизней за пять дней войны, а также народу Украины, который противостоит оккупанту и делает его пребывание на украинской территории "позорным".

"Это и есть народная война. Это и есть народ Украины", — добавил глава государства.

Напомним, во вторник, 1 марта, в 8 утра российские войска совершили ракетный удар по центру Харькова, в результате чего десятки человек получили ранения и погибли.

Также мы писали о том, что Беларусь присоединилась к российскому вторжению в Украину и ввела свои войска через Черниговскую область.