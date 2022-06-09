В Литве отреагировали на предложение Госдумы РФ "отменить" ее независимость (фото)

По словам главы МИД Габриэлюса Ландсбиргеса, лишь "управляемое зверями" могло начать войну, которую развязала Россия.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на предложение, которое было внесено в Госдуму РФ, отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Глава МИД не удивлен, что российские политики ведут себя "не по человеческим нормам", сообщает литовская национальная телекомпания LRT.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия. Не удивляюсь, что и в политике ведут себя не по человеческим нормам", — комментирует Ландсбергис.

По его словам, на подобные действия Литва должна реагировать соответствующим образом и готовиться вместе со своими партнерами к защите суверенитета страны.

Что предложили в Госдуме?

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров 8 июня внес предложение об отмене признания независимости Литвы. Законопроект об отмене соответствующего постановления Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года был предложен на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.

[ + – ] Законопроект № 139560-8 Госдумы РФ

[ + – ] Текст пояснительной записки к законопроекту

В пояснительной записке к документу говорится, что постановление Госсовета было незаконным, поскольку было принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции. Сам Федоров утверждает, что закон о порядке выхода республик из состава СССР был нарушен, потому что в Литовской республике не был проведен референдум, на котором бы рассматривался вопрос о независимости. Кроме того, по мнению Федорова, в республике не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

Ранее сообщалось, что в Украину из Литвы прибыла партия различной военной бронетехники, анонсированной 25 мая. Как сообщил Министр обороны страны Арвидас Анушаускас, прибыли 10 военных грузовиков и 10 броневиков для операций по разминированию территорий.

Граждане Литвы за три дня сумели собрать 5 млн долларов для покупки Украине передового военного беспилотника Bayraktar. Инициировал сбор денег литовский журналист Андрюс Тапинас, который сам пожертвовал на покупку оружия для Украины 62 тысячи евро.