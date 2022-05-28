Всего за три дня. Литовцы собрали 5 миллионов долларов на покупку Bayraktar Украине

Литовцы в основном жертвовали небольшие суммы денег от 50 до 100 евро.

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Сотни литовцев объединились и за три с половиной дня собрали необходимые пять миллионов долларов для покупки Украине передового военного беспилотника Bayraktar. Об этом стало известно во время прямого эфира по сбору средств, который проводил литовский журналист и лидер мнений Андрюс Тапинас.

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Именно он, с согласия Министерства обороны Литвы и Турции, инициировал сбор денег. По мнению журналиста, именно турецкий беспилотник Bayraktar на первых этапах войны доказал свою высокую эффективность против российских войск и их союзников в конфликтах в Сирии и Ливии. Сам телеведущий пожертвовал на покупку оружия для Украины 62 тысячи евро.

Информацию о сборе необходимой суммы денег также подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Литовцы сделали это. Спасибо всем, кто помог собрать пять миллионов евро для Bayraktar за три дня. Украины, мы с тобой" — написал министр у себя в Twitter.

Как пишет Reuters, сбор средств стартовал в среду, 25 мая. Литовцы переводили в основном небольшие суммы пожертвований для финансирования покупки беспилотника — от 50 до 100 евро. По словам телеведущего Андрюса Тапинаса, деньги на счет поступали со скоростью около 1500 — 1700 евро в минуту. По информации издания, Министерство обороны Литвы на следующий недели подпишет письмо о намерениях купить беспилотник у Турции.

32-летняя Агне Белицкайте — одна из тех, кто пожертвовала средства Украине. В комментарии Reuters женщина сказала, что до войны не думала, что будет когда-либо помогать другой стране покупать оружие.

"Но сейчас это нормально. Нужно что-то делать, чтобы мир стал лучше", — отметила Белицкайте, добавив, что помогает Украине, потому что переживает, что Россия может напасть на Литву.

Известно, что за последние годы Украина закупила более двадцати боевых беспилотников Bayraktar TB2 у турецкой компании Baykar. Еще шестнадцать Киев заказал 27 января. Эту партию доставили в нашу страну ​​в начале марта.

Ранее Фокус рассказывал о том, что харьковские спасатели обзавелись собственным "Байрактаром".