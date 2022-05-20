Харьковские спасатели обзавелись собственным Байрактаром: любит сосиски и грызет сапоги

За два месяца Байрактар прибавил в весе и несет службу, охраняя дежурную часть пожарников.

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Чем дольше продолжается противостояние Украины российской агрессии, тем больше становятся ряды защитников и спасателей. Об очередном пополнении рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, представив общественности четырехлапого воспитанника по кличке Байрактар (сокращенно Бай).

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Щенок был спасен пожарниками в марте во время ликвидации возгорания частного дома в Харькове, в который попал вражеский снаряд. Сотрудники ГСЧС привезли его на территорию пожарной части, где малыш быстро освоился и стал "своим".

Учитывая военное время, животному дали самую актуальную кличку в нынешнее время, – Байрактар. Именно так называется турецкий ударный беспилотник, который уже доказал свою эффективность в уничтожении техники и личного состава ВС РФ. Спасатели ласково зовут малыша Баем.

Пока что щенок не имеет собственной формы и служебных обязанностей, как, например, знаменитый на всю Украину пес Патрон с Черниговщины, однако его активно подкармливают вкусностями, а сотрудники Службы отмечают, что особенно Бай любит сосиски и погрызть сапоги спасателей. За два месяца внештатный лохматый сотрудник части прибавил в весе, а также зарекомендовал себя как хороший охранник территории. Каждый раз он провожает пожарников на выезды громким лаем и радостно встречает, когда те приезжают назад, выполнив свою работу.

Ранее мы рассказывали, какие животные за время войны стали настоящими символами несокрушимости украинского народа в борьбе. Мы также писали о том, что известный харьковский кот Степан получил престижную международную награду как блогер. Он не только собирает деньги на корм для животных в Украине, но и рассказывает о своей жизни в вынужденной эмиграции.