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Харьковские спасатели обзавелись собственным Байрактаром: любит сосиски и грызет сапоги

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байрактар
Фото: ГСЧС в Харьковской области | У Байрактара уже есть собственная будка

За два месяца Байрактар прибавил в весе и несет службу, охраняя дежурную часть пожарников.

Чем дольше продолжается противостояние Украины российской агрессии, тем больше становятся ряды защитников и спасателей. Об очередном пополнении рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, представив общественности четырехлапого воспитанника по кличке Байрактар (сокращенно Бай).

Щенок был спасен пожарниками в марте во время ликвидации возгорания частного дома в Харькове, в который попал вражеский снаряд. Сотрудники ГСЧС привезли его на территорию пожарной части, где малыш быстро освоился и стал "своим".

Учитывая военное время, животному дали самую актуальную кличку в нынешнее время, – Байрактар. Именно так называется турецкий ударный беспилотник, который уже доказал свою эффективность в уничтожении техники и личного состава ВС РФ. Спасатели ласково зовут малыша Баем.

Пока что щенок не имеет собственной формы и служебных обязанностей, как, например, знаменитый на всю Украину пес Патрон с Черниговщины, однако его активно подкармливают вкусностями, а сотрудники Службы отмечают, что особенно Бай любит сосиски и погрызть сапоги спасателей. За два месяца внештатный лохматый сотрудник части прибавил в весе, а также зарекомендовал себя как хороший охранник территории. Каждый раз он провожает пожарников на выезды громким лаем и радостно встречает, когда те приезжают назад, выполнив свою работу.

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