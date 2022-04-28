Черниговский пес-сапер Патрон стал новой звездой Instagram

Искать взрывчатку и снаряды джек-рассел-терьер стал случайно, изначально его готовили для выставок и соревнований

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Служебный пес Патрон из Чернигова стал настоящей звездой соцсетей, после того, как в Сети появилось несколько роликов от ГСЧС Черниговской области, где он был главным героем.

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Первый раз про Патрона написали 15 марта. "Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусненьким", — написали пиротехники в Facebook. И с той поры слава Патрона растет.

[ + – ] Фото, после которого к Патрону пришла слава Фото: Instagram patron_dsns

С той поры количество подписчиков у Патрона только растет, про него уже сняли несколько сюжетов, его рисуют художники и фанаты, а скоро, вероятно, он появится и на марках. У него появился собственный аккаунт в Instagram, где количество подписчиков уже приближается к 150 тысячам.

Изначально джек-рассел-терьеру готовили иную, не такую опасную карьеру. Два года назад Михаил, руководитель пиротехнической группы Черниговской области, подарил щенка с родословной своему сыну.

Пса готовили к выставкам и соревнованиям. Но с первого дня ВС РФ в Украину Патрон стал сапером. Его обучали различать запахи пороха и взрывчатых веществ, однако намеренно к карьере сапера его не готовили.

[ + – ] Пес Патрон за работой

Имя Патрон он также получил задолго до войны. Изначально хозяин хотел назвать его "Пулей", но имя как-то не прижилось.

"Слава должна была быть немножко иная, никто не рассчитывал, что во время войны он покажет себя с другой стороны и слава придет не по выставкам, а придет по разминированию", — рассказал владелец Патрона.

[ + – ] Патрон за работой Фото: Instagram patron_dsns

Патрон не состоит официально на службе в ГСЧС, так что работает за корм и ласку. Особенно он любит сыр. Зато ему смастерили фирменную жилетку с шевроном спасателей.

Патрон работает вокруг разбитой российской техники и на заминированных территориях, однако в лес, где до сих пор полно вражеских растяжек, его не пускают. Также он теряет нюх, когда рядом слишком много сгоревшей техники – тогда пес начинает чихать.

"Трудно работать, потому что много разных запахов, особенно когда сгорела техника, разные порохи, все перегорело он начинает чихать. Акогда работаем на противотанковых минах он понимает, что где-то должно быть что-то закопано, его нужно найти и как что-то находит он подает сигнал", – рассказывает руководитель группы пиротехнических работ УГСЧС Черниговской области и хозяин Патрона Михаил Ильев.

Фото: Instagram patron_dsns

Ранее черниговские саперы сообщали, что с помощью Патрона нашли и обезвредили почти сотню вражеских боеприпасов.

Напомним, порода джек-рассел-терьер была выведена в Великобритании для охоты на лис священником по имени Джек Рассел еще в 1873 году. Но эти собаки показали себя еще и как умелые крысоловы, за что их очень полюбили по всей Британии. Известен терьер-рекордсмен, который за год уничтожил тонну крыс. Джек-рассел-терьеры ценятся за бесстрашие, преданность и умение идти по следу. Они входят в топ-10 самых умных собак.

Надо отметить, что обычно собак-саперов используют не при разминировании территорий, а для проверки уже очищенной местности на предмет пропущенных взрывных устройств.

Джек-рассел-терьеров также используют для поиска наркотиков. Так, с харьковскими пограничниками служит терьер Трикси.