Чернігівський пес-сапер Патрон став новою зіркою Instagram

Шукати вибухівку та снаряди джек-рассел-тер'єр став випадково, спочатку його готували для виставок і змагань.

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Службовий пес Патрон із Чернігова став справжньою зіркою соцмереж, після того, як у мережі з'явилося кілька роликів від ДСНС Чернігівської області, де він був головним героєм.

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Уперше про Патрона написали 15 березня. "Знайомтеся, це Патрон. Йому два роки. Він — душа й талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди та всюди. До речі, дуже любить сир, тому наші хлопці, при нагоді, балують його смачненьким", — написали піротехніки у Facebook. І з того часу слава Патрона зростає.

[ + – ] Фото, після якого до Патрона прийшла слава Фото: Instagram patron_dsns

Із того часу кількість підписників у Патрона тільки зростає, про нього вже зняли кілька сюжетів, його малюють художники та фанати, а скоро, ймовірно, він з'явиться і на марках. У нього з'явився власний аккаунт у Instagram, де кількість підписників уже наближається до 150 тисяч.

Спочатку джек-рассел-тер'єру готували іншу, не таку небезпечну кар'єру. Два роки тому Михайло, керівник піротехнічної групи Чернігівської області, подарував цуценя з родоводом своєму синові.

Пса готували до виставок і змагань. Але з першого дня ЗС РФ до України Патрон став сапером. Його навчали розрізняти запахи пороху та вибухових речовин, проте навмисно до кар'єри сапера його не готували.

[ + – ] Пес Патрон за роботою

Ім'я Патрон він також отримав задовго до війни. Спочатку господар хотів назвати його "Кулею", але ім'я якось не прижилося.

"Слава мала бути трохи іншою, ніхто не розраховував, що під час війни він покаже себе з іншого боку, і слава прийде не на виставках, а прийде за розмінування", — розповів власник Патрона.

[ + – ] Патрон за роботою Фото: Instagram patron_dsns

Патрон не перебуває офіційно на службі в ДСНС, тому працює за корм і ласку. Особливо він любить сир. Натомість йому змайстрували фірмовий жилет із шевроном рятувальників.

Патрон працює навколо розбитої російської техніки та на замінованих територіях, однак у ліс, де досі повно ворожих розтяжок, його не пускають. Також він втрачає нюх, коли поряд занадто багато згорілої техніки — тоді пес починає чхати.

"Важко працювати, тому що багато різних запахів, особливо коли згоріла техніка, різні порохи, все перегоріло, він починає чхати. А коли працюємо на протитанкових мінах, він розуміє, що десь має бути щось закопане, його треба знайти, і якщо знаходить, він подає сигнал", — розповідає керівник групи піротехнічних робіт УДСНС Чернігівської області та господар Патрона Михайло Ілльов.

Фото: Instagram patron_dsns

Раніше чернігівські сапери повідомляли, що за допомогою Патрона знайшли та знешкодили майже сотню ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, породу джек-рассел-тер'єр було виведено у Великій Британії для полювання на лисиць священиком на ім'я Джек Рассел ще 1873 року. Але ці собаки показали себе ще й як умілі щуролови, за що їх дуже полюбили по всій Британії. Відомий тер'єр-рекордсмен, котрий за рік знищив тонну щурів. Джек-рассел-тер'єри цінуються за безстрашність, відданість і вміння йти по сліду. Вони входять до топ-10 найрозумніших собак.

Слід зазначити, що зазвичай собак-саперів використовують не при розмінуванні територій, а при перевірці вже очищеної місцевості щодо пропущених вибухових пристроїв.

Джек-рассел-тер'єрів також використовують для пошуку наркотиків. Так, із харківськими прикордонниками служить тер'єр Тріксі.