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Харьковский кот Степан получил престижную блогерскую премию в Каннах

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кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
Фото: loveyoustepan/Instagram | Кот Степан и его блогерская премия

На церемонию знаменитый кот прибыл на руках известного итальянского блогера Хаби Ламе

Известный на весь мир харьковский кот Степан, у которого миллиона аудитория в TikTok и Instagram, получил престижную блогерскую премию World Influencers and Bloggers Awards во французских Каннах. Об этом сообщается на странице кота в Instagram.

На церемонию знаменитый кот Степан, ради такого события нарядившийся в бант в цветах украинского флага, прибыл на руках известного итальянского TikTok-блогера Хаби Ламе, у которого 138,4 миллиона подписчиков в TikTok и 77,1 миллиона подписчиков в Instagram.

кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
Кот Степан на руках итальянского блогера Хаби Ламе
Фото: loveyoustepan/Instagram

Кроме Кота Степана из украинских инфлюэнсеров на награду World Influencers and Bloggers Awards также был номинирован украинский шеф-повар и food-блогер Евгений Клопотенко.

Напомним, коту Степану вместе с хозяйкой пришлось покинуть Харьков, который с начала вторжения ВС РФ оказался под обстрелами оккупантов. Его приютили в Монако.

кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
Фото: loveyoustepan/Instagram
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
Фото: loveyoustepan/Instagram
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
Фото: loveyoustepan/Instagram
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
Фото: loveyoustepan/Instagram
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
Фото: loveyoustepan/Instagram
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
Фото: loveyoustepan/Instagram
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры
кот степан, хаби ламе, блогерская премия, блогеры

Впрочем, Степан и его хозяйка не отдыхают в вынужденной эмиграции. Вместе со Всемирной ассоциацией инфлюэнсеров и блогеров они организовали онлайн-сбор средств для пострадавших от войны украинских животных. Более 10 000 долларов США были собраны и распределены между несколькими фондами.

Сама церемония награждения World Influencers and Bloggers Awards, где приняли участие более 100 блогеров, также стала благотворительным вечером, на котором собирали деньги для детей, пострадавших от войны в Украине.